Sassuolo, ridotta la squalifica di Berardi: contro il Torino ci sarà

Domenico Berardi sarà convocabile per il match di domani contro il Torino. Come si legge in un tweet ufficiale del Sassuolo, infatti, “a seguito del reclamo presentato dal Sassuolo Calcio alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale è stata ridotta ad una giornata la squalifica di Domenico Berardi e l’attaccante neroverde sarà quindi disponibile per Sassuolo-Torino“.

Foto: Twitter Sassuolo

https://twitter.com/SassuoloUS/status/1218184462296604677