Sassuolo, ridotta la squalifica al giovane Tomsa dopo l’aggressione all’arbitro

26/03/2026 | 15:42:52

Piccola riduzione di squalifica per il giocatore della Primavera del Sassuolo, Troy-Leo Tomsa, che aveva aggredito un arbitro lo scorso dicembre. Il giocatore era stato squalificato per un anno. Ridotta la squalifica fino al 30 settembre 2026.

La nota: “La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello ha parzialmente accolto il reclamo di Troy-Leo Tomsa, il calciatore classe 2007 della Primavera del Sassuolo squalificato dal Giudice Sportivo fino al 31 dicembre 2026. La Corte ha rimodulato la squalifica del giocatore, che non potrà scendere in campo fino al 30 settembre 2026. Tomsa era stato sanzionato a seguito dell’espulsione comminatagli in occasione del match con il Napoli dello scorso 7 marzo, valido per la 29ª giornata del campionato Primavera, “per aver rivolto gravissime minacce e ingiurie ed essere entrato in contatto fisico con il direttore di gara”.

Foto: sito Sassuolo