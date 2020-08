Sassuolo, Puma sarà il nuovo sponsor tecnico

Partnership di grande rilievo per i neroverdi. Il Sassuolo, in una nota, ha reso noto che Puma sarà il nuovo sponsor tecnico del club neroverde. Questo il comunicato: “PUMA e U.S. Sassuolo Calcio annunciano oggi di aver stretto una partnership a lungo termine che vedrà il Global Sports Brand come nuovo official technical sponsor delle squadre maschili, femminili e giovanili del Club neroverde. PUMA e U.S. Sassuolo Calcio diventano partner nell’anno del “Centenario Neroverde” ed insieme hanno sviluppato la “Maglia del Centenario”; grazie alla sinergia tra le due società sarà, inoltre, inaugurato il primo Store Ufficiale del Club neroverde. L’U.S. Sassuolo Calcio si aggiunge al crescente portfolio di Club partner di PUMA tra cui AC Milan, PSV Eindhoven, Manchester City, Borussia Dortmund e Valencia CF.

Queste le parole di Carnevali, ceo del club: “Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di collaborare con PUMA, uno degli sport brands leader a livello mondiale. E’ con grande orgoglio che la nostra società si sposa con PUMA, con il chiaro obiettivo di rendere ancor più visibile, anche a livello internazionale, un Club che, grazie ad una proprietà forte facente capo al gruppo MAPEI e ad un progetto sportivo in costante crescita è una realtà che si sta sempre più consolidando nel panorama calcistico.”

Foto: sito ufficiale Sassuolo