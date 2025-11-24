Sassuolo-Pisa, le curiosità: i nerazzurri non vincono una trasferta in Serie A dal 1991

24/11/2025 | 13:40:25

Alle 20:45 il match tra Sassuolo e Pisa.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 3 i precedenti in Emilia tra le due formazioni: 2 vittorie neroverdi e 1 pareggio.

-Il Sassuolo si trova a 16 punti dopo 11 giornate, era dalla stagione 2020/21 che in Serie A i neroverdi non partivano meglio.

-Il Pisa è in serie positiva da 5 giornate: 1 vittoria e 4 pareggi.

-Il Pisa, in Serie A, non vince fuori casa dal 24 marzo 1991.

-Sono due i precedenti tra Fabio Grosso e Alberto Gilardino: una vittoria a testa.

Foto: Wikipedia