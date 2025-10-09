Sassuolo, Pieragnolo operato al ginocchio
09/10/2025 | 18:33:59
Il difensore del Sassuolo, Edoardo Pieragnolo, ha subito nell’ultima settimana un infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto a fermarsi. L’intervento a cui si è sottoposto è stato un successo.
Questo il comunicato del club:
“Questa mattina il calciatore Edoardo Pieragnolo si è sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore del ginocchio destro.
L’intervento, effettuato dal prof. Stefano Zaffagnini, presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo è perfettamente riuscito. Il calciatore nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo.
A Edoardo i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il club”.
Foto: Instagram Sassuolo