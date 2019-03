Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Milan. Ecco le sue parole: “Locatelli? Lo abbiamo preso in prestito con obbligo di riscatto, il giocatore rimarrà qui. Siamo soddisfatti, è un giocatore di ottime qualità e in questo ruolo in Italia è raro trovare uno delle sue qualità”.

Foto: sito ufficiale Sassuolo