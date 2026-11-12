Sassuolo, Palmieri: “Aquilani? Non sempre le ciambelle riescono con il buco. Siamo la peggior difesa d’Europa nei numeri”

12/11/2026 | 12:38:22

Il ds del Sassuolo Palmieri ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di D’Aversa: “Ringraziamo Aquilani per il lavoro fatto e ora andiamo avanti. Abbiamo la fortuna di rappresentare una società forte ma purtroppo non sempre le ciambelle vengono con il buco. C’è stato un periodo molto negativo, una squadra che ha preso 30 gol, la peggior difesa d’Europa. Si è scelto di cambiare, sono contentissimo dell’arrivo di Roberto D’Aversa e sono certo che ci darà una grande mano: è stata una scelta concreta, veloce”.

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