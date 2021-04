Sassuolo: non recuperano Berardi, Caputo e Defrel. Il report

Allenamento del Sassuolo di Roberto De Zerbi in vista della partita casalinga contro la Fiorentina prevista sabato alle 18. Tra le fila neroverdi non recuperano ancora Berardi, Caputo e Defrel.

“Neroverdi di nuovo al lavoro questo pomeriggio al Mapei Football Center per preparare il match di sabato contro la Fiorentina. Oggi la squadra ha lavorato inizialmente divisa in due gruppi: da una parte lavoro di forza in palestra, dall’altra messa in azione e possesso palla. I neroverdi si sono quindi riuniti sul campo per svolgere sviluppo manovra ed esercitazioni tattiche. Lavoro differenziato per Domenico Berardi, Francesco Caputo e Gregoire Defrel”.

Foto: Instagram Caputo