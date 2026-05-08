Sassuolo, non basta Thorstvedt: il Toro la ribalta con Simeone e Pedersen
08/05/2026 | 22:39:44
Vittoria in rimonta del Torino contro il Sassuolo, finisce 2-1 per gli uomini di D’Aversa. Il Sassuolo trova il vantaggio al 52′. Grandissima scivolata di Lipani, che tiene in campo un pallone che sembrava destinato ad uscire. La palla poi viene raccolta da Thorstvedt, che spinge il pallone in rete per il vantaggio neroverde. Al 66′ pareggiano i granata. Simeone vola in area di rigore e raccoglie il bel cross di Ebosse dalla fascia, nulla da fare per Muric. Undicesimo sigillo in campionato per l’argentino. Al 71′ il Toro la ribalta. Il cross di Zapata finisce sulla testa di Pedersen grazie ad una deviazione, bravo poi il terzino granata a battere Muric.
foto x torino