Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali
23/08/2025 | 17:43:14
Alle 18.30 esordio dei campioni d’Italia del Napoli in casa della neopromossa Sassuolo.
Queste le formazioni ufficiali:
SASSUOLO (4-3-3): Turati: Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Lipani; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte.
Foto: sito Sassuolo