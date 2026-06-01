Sassuolo, Muric acquistato a titolo definitivo. C’è il comunicato del club
01/06/2026 | 13:17:43
Il Sassuolo punta su Arijanet Muric ed esercita il diritto per l’acquisto a titolo definitivo. Ecco il comunicato del club: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver esercitato il diritto per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Arijanet Muric dall’Ipswich Town.Il portiere, di nazionalità kosovara, è arrivato a Sassuolo nell’estate 2025 dopo l’esperienza in Premier League. Con la maglia neroverde ha collezionato 32 presenze per un totale di 2880′ minuti di gioco”.
Foto: Instagram Sassuolo