Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali
14/09/2025 | 17:04:56
Al via la 3ª giornata di Serie A per Sassuolo e Lazio. Le due formazioni si sfideranno nella cornice del MAPEI Stadium, casa dei neroverdi. Di seguito, le scelte dei due tecnici:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: Grosso .
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri
Foto: Instagram Lazio