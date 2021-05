Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali

La rincorsa alla Champions della Juventus passa per Reggio Emilia, nella gara del Mapei Stadium con il Sassuolo, alla ricerca di punti per qualificarsi in Europa League.

Queste le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori. All.: De Zerbi.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.

Foto: Sito Sassuolo