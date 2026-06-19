Sassuolo, intervento riuscito per Koné. Il report

19/06/2026 | 19:33:05

Il Sassuolo ha aggiornato sulle condizioni di Koné, il report medico:”L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che il calciatore Ismael Koné si è sottoposto a intervento chirurgico in seguito all’infortunio riportato nel corso della gara di FIFA World Cup 2026 tra Canada e Qatar. L’operazione di riduzione della frattura della gamba sinistra è perfettamente riuscita. Nei prossimi giorni il calciatore inizierà il percorso riabilitativo. A Ismael vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il club. Forza Ismael, ti siamo vicini!”

foto sito sassuolo