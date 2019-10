Sassuolo-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani alle 12:30 andrà in scena il lunch match tra Sassuolo e Inter. De Zerbi dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 con Consigli in porta, Toljan, Marlon, Peluso e Muldur nella linea difensiva; Obiang, Magnanelli e Duncan in mezzo al campo con Traoré alle spalle di Berardi e Caputo. Conte, alle prese con i diversi infortuni, sarebbe propenso a rispondere col consueto 3-5-2: Handanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni nel pacchetto arretrato; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella e Asamoah in mezzo al campo e in avanti Lautaro Martinez in coppia con Lukaku. A seguire le probabili formazioni.

Sassuolo (4-3-1-2) Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Muldur; Obiang, Magnanelli, Duncan; Traoré; Berardi, Caputo. All. De Zerbi.

Inter (3-5-2) Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Foto: Wikipedia