Sassuolo-Inter è 1-0 all’intervallo: decide Berardi su rigore

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si affrontano Sassuolo e Inter per l’anticipo del sabato sera di questa 7a giornata di Serie A 2021-22.

Partono meglio i nerazzurri, occasioni per Calhanoglu, Perisic e Barella, poi Defrel scalda i guantoni ad Handanovic e Chiriches colpisce di testa alto sopra la traversa.

Al 21′ cambia il match, Boga punta Skriniar e il difensore dell’Inter lo mette giù: è rigore per il Sassuolo. Berardi si incarica della battuta e non sbaglia. 1-0 per la squadra di Dionisi!

Ancora Berardi nel finale di parziale impegna Handanovic con un bellissimo destro al volo da fuori area.

Polemiche all’ultima azione del primo tempo con il portiere nerazzurro che stende Defrel, per l’arbitro è tutto regolare. Si va al riposo con i padroni di casa avanti di misura, decide il rigore di Berardi.

