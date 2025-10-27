Sassuolo, il report su Berardi: “I controlli hanno dato tutti esito negativo”
27/10/2025 | 11:00:01
Il capitano del Sassuolo, Domenico Berardi, che aveva dovuto lasciare il campo nella partita di ieri contro la Roma a causa di un trauma cranico, è stato sottoposto in ospedale ad accertamenti che hanno dato esito negativo.
Questo il comunicato del Sassuolo:
“In seguito al trauma cranico accusato ieri da Domenico Berardi durante il match Sassuolo-Roma, il calciatore si è sottoposto a controlli specifici presso l’ospedale di Reggio Emilia che hanno dato tutti esito negativo”.
Foto: Instagram Sassuolo