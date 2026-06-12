Sassuolo, i saluti a Carnevali: “Ringraziamo per quello che ci ha dato e insegnato in questi 13 anni”

12/06/2026 | 12:35:23

il Sassuolo saluta Giovanni Carnevali affidandosi ai propri canali ufficiali. Queste le parole di Veronica Squinzi nel comunicato ufficiale: “Ringraziamo Giovanni Carnevali per tutto quello che ci ha dato e insegnato in questi tredici anni di collaborazione con la nostra famiglia e la nostra squadra, augurandogli di raggiungere nuove soddisfazioni professionali. Si apre per il Sassuolo un’era nuova ma basata sulla continuità garantita da una proprietà che crede fermamente nel progetto e da un gruppo di professionisti che ogni giorno contribuiscono a fare di questa società un modello di calcio sostenibile”. Queste le parole di Carnevali nel proseguo del messaggio: “Dopo 13 anni, lascio un club che considero casa. Desidero ringraziare la famiglia Squinzi, Veronica e Marco, che mi hanno dato fiducia e l’opportunità di vivere un’esperienza umana e professionale unica. Ringrazio il Presidente, il Club in tutte le sue componenti e i tifosi per questi anni ricchi di emozioni. Questa è una società che ho sempre considerato come una famiglia, con dei valori importanti su cui si è fondato il passato, si basa il presente e si costruirà il futuro. Il Sassuolo resterà una parte importante della mia vita e del mio percorso professionale. Auguro a tutti un futuro ricco di soddisfazioni e nuovi successi”. Anche un video social in cui lo stesso Carnevali ripercorre l’avventura in neroverde: “Un percorso in cui avevo intravisto tante cose da fare e sopratutto da costruire. Sapendo chi è la proprietà mi ha permesso di sentire Sassuolo, come se fosse mia. Di momenti belli ne abbiamo vissuti tanti in questi anni”.

Foto: YouTube Sassuolo