Sassuolo, i convocati per l’Udinese. Recuperati Berardi e Caputo

In vista del match di domani contro l’Udinese, settima giornata di Serie A TIM in programma al Mapei Stadium alle ore 20.45, mister Roberto De Zerbi ha reso nota la lista dei convocati in casa neroverde.

Questi i convocati:

Portieri: 47 Andrea Consigli, 63 Stefano Turati, 71 Samuele Vitale

Difensori: 2 Marlon, 5 Kaan Ayhan, 6 Rogerio, 13 Federico Peluso, 17 Mert Müldür, 31 Gian Marco Ferrari, 77 Giorgos Kyriakopoulos

Centrocampisti: 4 Francesco Magnanelli, 8 Maxime Lopez, 14 Pedro Obiang, 23 Junior Traore, 68 Mehdi Bourabia, 73 Manuel Locatelli

Attaccanti: 7 Jeremie Boga, 9 Francesco Caputo, 18 Giacomo Raspadori, 25 Domenico Berardi, 91 Nicolas Schiappacasse, 92 Gregoire Defrel

