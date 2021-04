Sassuolo, i convocati di De Zerbi per l’Inter. Out tanti titolari

In vista del match di domani contro l’Inter, recupero della 28^ giornata di Serie A TIM in programma allo Stadio Meazza di Milano alle ore 18.45, mister Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati. Out in 9, Bourabia, Romagna, Caputo, Defrel, Berardi per infortunio. Locatelli, Muldur, Ferrari a scopo precauzionale e Kaan Ayhan positivo al Covid.

Questa la lista completa:

Portieri: 47 Andrea Consigli, 56 Gianluca Pegolo, 63 Stefano Turati.

Difensori: 2 Marlon, 6 Rogerio, 13 Federico Peluso, 21 Vlad Chiriches, 22 Jeremy Toljan, 35 Stefano Piccinini, 72 Matteo Saccani, 77 Giorgos Kyriakopoulos.

Centrocampisti: 4 Francesco Magnanelli, 8 Maxime Lopez, 10 Filip Djuricic, 14 Pedro Obiang, 23 Junior Traore, 24 Federico Artioli.

Attaccanti: 7 Jeremie Boga, 18 Giacomo Raspadori, 26 Isaac Karamoko, 27 Lukas Haraslin, 30 Brian Oddei.

Foto: Zimbio