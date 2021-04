Sassuolo, i convocati di De Zerbi per la Roma

Roberto De Zerbi , tecnico del Sassuolo, ha convocato i seguenti calciatori per la gara contro la Roma:

Out Romagna, Bourabia, Caputo, Berardi, Defrel, Ayhan positivo al Covid, e non convocati Muldur, Locatelli e Ferrari per precauzione. Ci sono i giovani della Primavera Matteo Saccani e Piccinini, il centrocampista Ghion e l’attaccante Karamoko.