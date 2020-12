Sassuolo, i convocati di De Zerbi per il Milan

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha convocato ventiquattro calciatori per la partita di domani contro il Milan. Non ci sarà lo squalificato Locatelli, così come gli infortunati Romagna e Ricci. Si rivede Haraslin, che ha scontato la squalifica.

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati

Difensori: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan

Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Lopez, Magnanelli, Obiang, Traoré

Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Haraslin, Raspadori.

Foto: Twitter Sassuolo