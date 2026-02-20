Sassuolo-Hellas Verona, le curiosità: gli scaligeri non vincono da 10 partite
20/02/2026 | 11:00:15
Alle 20:45 il match tra Sassuolo e Hellas Verona.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 14 i precedenti in Emilia tra le due squadre: 8 vittorie neroverdi, 3 pareggi e 3 vittorie scaligere.
-Negli ultimi 5 incontri in Emilia entrambe le squadre sempre in gol.
-L’Hellas non vince da 10 giornate in Serie A: 3 pareggi e 7 sconfitte.
-Sarà il primo incontro ufficiale tra Fabio Grosso e Paolo Sammarco.
Foto: Wikipedia