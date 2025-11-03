Sassuolo-Genoa, le curiosità: i rossoblù sono la squadra con meno gol in campionato

Oggi alle 18:30 il match tra Sassuolo e Genoa.

Ecco alcune curiosità:

-Al Mapei sono 10 i confronti tra le due squadre: 6 vittorie dei neroverdi, 2 pareggi e 2 vittorie genoane.

-Genoa ancora senza successi nella Serie A 2025/26, come Pisa, Verona e Fiorentina.

-Il Genoa è la squadra che ha segnato di meno in campionato con solo 4 reti in 9 giornate:

-7 reti su 10 totali segnate dai neroverdi sono arrivate nella mezz’ora finale più recuperi.

