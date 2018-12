Sassuolo-Fiorentina, emozioni e gol a non finire. La Viola rimonta al 96′

Lunch match ricco di emozioni quello andato in scena alle 12.30 al Mapei Stadium. Gara conclusasi in pari al termine di una partita piena di gol da una parte e dall’altra. Reti tutte nel secondo tempo ad aprire le danze è stata la squadra di casa con una bordata di Duncan al 62′ da fuori area che è andata a finire sotto l’incrocio dei pali. È sempre il centrocampista del Sassuolo a mettere in mezzo 5 minuti dopo il pallone messo poi in rete da Babacar. La Fiorentina quindi reagisce e segna al 70′ con Simeone, bravo a mettere in rete con un tap-in il pallone calciato da fuori area da Edmilson. A 10 minuti dal termine della gara arriva il gol del 3-1 da parte di Sensi, mentre all’85’ arriva il cartellino rosso per Djuricic. All’89’ prova a tornare in gara la Viola con il gol di Benassi in tap-in. Al 92′ espulso anche Milenkovic per doppia ammonizione. Infine al 96′ ecco il gol da parte di Mirallas a fissare il punteggio sul definitivo 3-3.

SASSUOLO-FIORENTINA 3-3

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Rogerio, Ferrari; Lirola, Duncan, Sensi, Bourabia (80′ Magnanelli); Berardi, Babacar (84′ Matri), Di Francesco (75′ Djuricic). Allenatore: De Zerbi

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson Fernandes; Gerson (77′ Mirallas), Vlahovic (55′ Simeone), Pjaca (46′ Chiesa). Allenatore: Pioli

ARBITRO: Chiffi

MARCATORI: 17′ st Duncan, 22′ st Babacar, 35′ st Sensi (S); 25′ st Simeone, 44′ st Benassi, 45’+6 Mirallas (F)

NOTE: Ammoniti: Edmilson, Milenkovic, Benassi, Veretout (F); Sensi, Berardi, Djuricic, Matri (S). Espulsi: Djuricic e Milenkovic per doppia ammonizione (S)

CLASSIFICA: Juventus 43; Napoli 35; Inter 29; Milan, Lazio 25; Roma, Torino, Sassuolo 21; Parma, 20; Sampdoria 20; Fiorentina 19, Atalanta 18; Cagliari 17, Genoa 15; Spal 14; Empoli, Udinese 13; Bologna 11; Frosinone 8; Chievo* 2.

* -3 di penalizzazione

Foto: Twitter personale