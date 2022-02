Dionisi: “Identità e forza, Fiorentina tosta come l’Inter. Ayhan ha recuperato”

L’anticipo serale della giornata numero ventisette di Serie A vedrà affrontarsi Sassuolo e Fiorentina, in una partita in programma domani alle ore 20.45 in quel del Mapei Stadium. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara, l’allenatore dei neroverdi Alessio Dionisi è partito dal commento della grande vittoria ottenuta una settimana fa contro l’Inter: “Nei giorni successivi c’è voluto un po’ di tempo per riprenderci. Abbiamo recuperato sia mentalmente che fisicamente, questo servirà per affrontare una squadra forte come la Fiorentina, è sotto gli occhi di tutti ciò che stanno facendo. Loro hanno una grande identità, hanno perso Vlahovic ma acquistato grandi giocatori. Dovremo essere bravi perché proveranno a metterci in difficoltà come all’andata”.

Bonaventura e le individualità della Fiorentina: “È un calciatore importante per personalità e qualità. Cercheremo di preparare la partita provando a limitarli il più possibile. Poi dovremo essere pronti ad attaccarli”.

Sulla possibile formazione: “Manca l’allenamento di oggi e una piccola rifinitura domani mattina, per me il motto per cui squadra che vince non si cambia non vale. Valuteremo in base alla condizione dei giocatori e dell’avversario. Ayhan ha recuperato”.

Ancora sulla partita contro l’Inter: “Mi è piaciuto l’atteggiamento, se abbiamo quello giusto diventiamo più bravi. Serviva anche un pizzico di fortuna perché è impossibile non concedere qualcosa a loro. Siamo stati premiati per il carattere, ma la gara di domani sarà tosta allo stesso modo”.

