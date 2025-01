Sassuolo, fatta per Skjellerup. I dettagli

Rinforzo in attacco per il Sassuolo. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club neroverde ha chiuso per Laurs Skjellerup, centravanti classe 2002 di proprietà del Goteborg. Operazione da 5 milioni di euro più 500 mila di bonus con una percentuale sulla rivendita.

Fatta per #Skjellerup al #Sassuolo. 5M più 500k di bonus con % sulla rivendita al Goteborg. ⬇️ https://t.co/e1Tk6BzvwQ — Gianluigi Longari (@Glongari) January 16, 2025

Foto: Instagram Skjellerup