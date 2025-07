Sassuolo e Genoa, visite per Fadera e Colombo

28/07/2025 | 11:08:34

Visite in corso per Alieu Fadera, nostra esclusiva di una settimana fa alle 19,35, operazione voluta dal Sassuolo e via libera del Como. Un ragazzo di qualità che potrà accendere la manovra offensiva e soprattutto giocare con maggiore continuità. Visite anche per Lorenzo Colombo che ripartirà dal Genoa nella speranza di poter trovare quella stabilità che negli ultimi anni mai hai avuto, tra prestiti finiti troppo presto e ritorni al mittente.

Foto: instagram Como