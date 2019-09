Sassuolo, è Consigli il miglior pararigori del 2019 nei top 5 campionati europei

Nel derby emiliano disputato ieri da Parma e Sassuolo, il gol decisivo è arrivato solo nel quinto minuto di recupero con una sfortunata deviazione di Bourabia nella propria porta. Se fino a quel momento il punteggio era rimasto sullo 0-0, il merito era però della var – che ha annullato due gol a Gervinho – e di Andrea Consigli, che a un quarto d’ora dalla fine ha parato un tiro dagli undici metri a Inglese. Quello contro i ducali è il quarto rigore neutralizzato dal portiere milanese che, come ha twittato la sua società, si erge così a miglior pararigori dei migliori cinque campionati europei nell’anno solare 2019. Veretout, Ceravolo e Giaccherini le sue altre “vittime” in un’annata in cui, su 9 tentativi complessivi, solo quattro volte i rigoristi lo hanno trafitto (4 parate e un errore). Meno del 50%. E la statistica complessiva non è meno impressionante: quando in porta c’è Consigli, circa un rigore su tre non passa.

https://twitter.com/SassuoloUS/status/1177183787492532224

Foto: Zimbio