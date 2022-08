Sassuolo, Dionisi: “Dobbiamo tornare a pensare al campo, siamo troppo concentrati sul mercato”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta del suo Sassuolo contro il Modena per 3-1, l’allenatore dei neroverdi, Alessio Dionisi, ha commentato “Preferisco non esprimermi sugli episodi e parlare di un risultato causato da una prestazione e un atteggiamento negativo da parte nostra. Mi causa rammarico. Questo ci può servire. Abbiamo spostato il focus su ciò che non ci riguarda ma dobbiamo pensare al campo”. Poi, sul calciomercato, ha aggiunto: “Raspadori ha dato il massimo come altri suoi compagni. Il campo parla da solo. Il Modena ha vinto e lo meritava. Non parlo del singolo né del mercato. Non cambia giocare a Torino a mercato aperto. La difficoltà è che i giocatori ‘più bravi’ non è facile sostituirli. Ci sono troppe persone che parlano di mercato. Dobbiamo essere bravi ad accettare la sconfitta e andare a Torino dopo una settimana di concentrazione. Dobbiamo andare a cercare di far meglio di oggi e potrebbe non bastare. Dobbiamo migliorare l’atteggiamento“.

Foto: sito ufficiale Sassuolo