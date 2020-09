Sassuolo, De Zerbi: “Si riparte da zero, siamo pronti. Locatelli giocherà”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, attraverso il canale Youtube ufficiale del club, ha presentato la stagione dei neroverdi e soprattutto la sfida con il Cagliari. Queste le sue parole: “In questa situazione, in questo campionato e in questa prima partita, la prima in 15 giorni visto che prima non avevo tutta la rosa a disposizione, arriviamo pronti, pensando che nel calcio ciò che è stato fatto nel passato conta relativamente. Si parte sempre da zero, dobbiamo dimostrare di meritarci tutte quelle aspettative che si sono create intorno al nome del Sassuolo. Se si sono create queste aspettative alte vuol dire che abbiamo dato segni di meritare qualcosa in più, leggo tante cose, Europa League e altro, io non mi tiro indietro ma dobbiamo fare le cose passo passo. Pensiamo a partire bene per continuare il percorso fatto l’anno scorso, se poi potremmo andare oltre lo dirà il campo. Locatelli? Giocherà”. Sugli avversari: “Sarà un Cagliari aggressivo, con personalità, organizzato, che cercherà di giocare: stimando il loro allenatore, questo mi viene da immaginare. Hanno anche giocatori singoli molto forti, sarà una gara dura”.

Foto: Youtube Sassuolo