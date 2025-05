Sassuolo campione della Serie B. La squadra riceve il trofeo

10/05/2025 | 00:07:43

Il Sassuolo torna in Serie A dopo un anno di purgatorio in B. Un verdetto arrivato da oltre tre settimane, una grande cavalcata per la compagine di Grosso che questa sera ha ricevuto il trofeo di campioni della Serie B, alzato dal capitano Berardi.

Questo il post del Sassuolo sui social:

Alziamol️ al cielo!!! Siamo i campioni della Serie BKT 24/25!!! #ForzaSasol pic.twitter.com/TgbMA1SPHL — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) May 9, 2025

Foto: X Sassuolo