Sassuolo: Boga positivo al COVID-19

Jeremie Boga è risultato positivo ai test da COVID-19. Ad annunciarlo è la stessa società neroverde con un comunicato sul proprio sito ufficiale:

“Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dell’attaccante neroverde Jeremie Boga. Il calciatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti”.

Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio è emerso un caso di positività al Covid-19. Il comunicato ufficiale è su https://t.co/q1IH0DJAWv ⬅️ — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) August 20, 2020

Foto: Twitter Sassuolo