Al Sassuolo basta una zampata di Harroui per accedere ai quarti ed eliminare il Cagliari

Il Sassuolo ottiene il pass per i quarti di finale della Coppa Italia eliminando il Cagliari di Walter Mazzarri con una vittoria di misura per 1-0. La squadra di Alessio Dionisi nel prossimo turno incontrerà la Juventus che ieri ha vinto 4-1 contro la Sampdoria. Per i neroverdi decisiva la zampata al minuto 17′ di Harroui su cross di Rogerio che non ha lasciato scampo a Radunovic. Per i rossoblù due reti annullate dal Var a Dalbert e Pavoletti. Il Cagliari lascia così la competizione e si concentra esclusivamente sulla lotta salvezza in campionato, il Sassuolo prosegue la sua marcia nella coppa nazionale.

FOTO: twitter sassuolo