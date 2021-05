Sassuolo-Atalanta: le formazioni ufficiali

Tra poco in campo Sassuolo e Atalanta per 34a giornata di Serie A, match che potrebbe decretare la conquista dello scudetto dell’Inter in caso di mancata vittoria dell’Atalanta:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Defrel.

Allenatore: Roberto De Zerbi

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Foto: Wikipedia