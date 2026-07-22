Sassuolo, Aquilani: “Matic parla di Europa? Scherza. Berardi è diverso dagli altri”

22/07/2026 | 11:34:14

Alberto Aquilani è atteso dalla consacrazione sulla panchina del Sassuolo dopo gli ottimi risultati raggiunti alla guida del Catanzaro. Per il tecnico si tratta di un ritorno a Reggio Emilia, in quanto trascorse soltanto sei mesi da gennaio a maggio 2017. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore di Roma, Liverpool e Milan ha dichiarato: “Mi riconosco nei valori di questo club, poi avendoci giocato conosco lo spessore umano dell’ambiente. Veronica Squinzi? Mi ha fatto molto piacere che, dopo l’addio di Carnevali, sia venuta da me col fratello Marco per ribadire la centralità nell’universo Mapei”.

Su Matic che ha parlato d’Europa: “Scherzava… Va bene, l’ambizione deve far parte del nostro modo di essere. Che non è solo legata al risultato, ma anche alla voglia di creare un’identità molto forte. Matic è un veterano che ogni giorno ha la stessa curiosità di un ragazzino”.

Su Berardi: “Ha sposato questo progetto, mi aspetto tanto da lui. Lo considero diverso dagli altri”.

Foto: Sito Sassuolo