Sassuolo, Aquilani: “Esposito deve trovare continuità. Il Monza è difficile da affrontare”

17/09/2026 | 13:22:23

Alberto Aquilani presenta la sfida contro il Monza, in programma domani sera alle 20:45 in Brianza.

Sul Monza: “Affrontiamo una squadra che ha raccolto meno di quello che meritava. È una squadra intensa, che ha una linea molto chiara, difficile da affrontare, quindi bisogna essere consapevoli del tipo di partita da affrontare: ci saranno duelli, contrasti da vincere, avremo meno tempo e spazio per decidere le nostre cose e bisogna saperlo da subito, altrimenti domani diventa tardi. Vedo una squadra in crescita, applicata, che sono sicuro che domani farà una partita seria”.

Sulle scorie positive e non che lascia la partita contro la Juve: “Con la Juve è stata una partita dalle grande emozioni, per il risultato, la prestazione e l’avversario affrontato. Ci sono stati complimenti che i ragazzi si sono meritati. Ovvio che queste partite ti possono portare via energia, ti può lasciare qualcosa di pericoloso che va maneggiato con cura. Ci prendiamo la prestazione e il risultato ma questo ci deve dare la spinta, perché la consapevolezza deve darti più forza di voler affrontare la prossima come se fosse una finale. Questo è uno step da fare per questi ragazzi giovani, bisogna maneggiare i complimenti con la cura giusta”.

Sulla condizione di Idzes: “Idzes è un giocatore importante per noi, ci dà quel qualcosa che andavamo a richiedere, quando quest’estate parlavamo che ci mancava qualcosa era quella roba lì, speriamo non sia una cosa lunga. Caleta-Car e Odenthal sono a disposizione, possono giocare entrambi”.

Su Esposito: “Per me Esposito ha fatto una partita straordinaria, ha abbinato la sua qualità, innata, al servizio dei compagni: veniva a legare il gioco, attaccava la profondità, a parte il gol, mi auguro che questo sia un punto di partenza perché le qualità sono alte e ora deve trovare continuità di prestazioni”.

Foto: Sito Sassuolo