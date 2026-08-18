Sassuolo, Aquilani ammette: “Pinamonti e Thorstvedt hanno chiesto la cessione”

18/08/2026 | 14:41:59

Alberto Aquilani, a 5 giorni dall’esordio in campionato con il Sassuolo contro l’Atalanta, è alle prese con una situazione spinosa sul mercato. Infatti, come ha detto lo stesso allenatore in conferenza stampa, Pinamonti e Thorstvedt hanno chiesto la cessione: “Dovranno arrivare pedine al loro posto, che andranno allenate. E ormai il tempo stringe con l’inizio del campionato che incombe”.

Foto: Sito Sassuolo