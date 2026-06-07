Sartori: “Tedesco? È stato nei nostri pensieri due anni fa. Oggi il Bologna è visto molto bene, i giocatori vengono volentieri”

07/06/2026 | 10:28:20

Il direttore tecnico del Bologna Giovanni Sartori, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Tedesco? È stato nei nostri pensieri due anni fa quando poi è venuto Italiano: ci eravamo trovati un paio di volte, siamo rimasti in contatto, scambio e condivisioni sulle vedute circa i calciatori. Quando c’è stato il momento della sostituzione abbiamo pensato a lui, conoscendo le sue risposte in tempi non sospetti. Ci siamo riparlati, ha condiviso con noi il progetto. Ci piace perché è moderno, propositivo, non integralista, lui faceva vari moduli, dalla difesa a cinque alla quattro, oltre agli accorgimenti in gara. Un allenatore internazionale che ha allenato il Belgio e in tre campionati europei in cui anche vinto due trofei. E parla cinque lingue. Se il Bologna vuole mantenere un profilo europeo? Sì, e anche la gente ha pensato questo: mi sembra di capire che tutti sono contenti perché è un profilo internazionale. Oggi il Bologna è visto molto bene, è ambizioso, con una tifoseria molto legata alla squadra e una grande proprietà. E, fatto non trascurabile, a livello tecnico è una buona squadra. In giro abbiamo degli ottimi riscontri e anche i giocatori vengono volentieri a Bologna”.

Foto: Instagram Bologna