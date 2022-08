Sartori presenta Lucumì “Lo seguivo da tempo. Qui grazie alla combinazione contrattuale favorevole”

Intervenuto a margine della presentazione di Jhon Lucumì, il responsabile dell’area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, ha presentato l’ultimo arrivato in casa rossoblù: “Siamo qui pronti a parlare del nuovo acquisto Jhon Lucumì. Un giocatore che nonostante la giovane età ha già una grande esperienza internazionale, con presenze nella Nazionale colombiana, nel campionato in Colombia e in Belgio. Lo avevo seguito all’Atalanta, poi anche qui a Bologna lo stavano seguendo da tempo. Grazie alla combinazione contrattuale favorevole siamo riusciti a portarlo qui. Speriamo possa crescere e che possa diventare un giocatore ancora più importante di quello che è“.

Foto: Instagram Bologna