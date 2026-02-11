Sartori: “Non siamo vicini ai rinnovi di Orsolini e Lucumì, con qualcuno le trattative avanzano e con altri no”
11/02/2026 | 21:10:35
Giovanni Sartori ha fatto il punto sul Bologna e sulle trattative per i rinnovi di contratto. Le parole ai microfoni Mediaset: “Stiamo incontrando gli agenti, ma non siamo vicini ai rinnovi di Orsolini e Lucumì. C’è volontà per molti di loro di restare, ma dipenderà dalla compatibilità economica tra richiesta dei giocatori e offerta del club”.
foto: Instagram Bologna