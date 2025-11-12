Sartori: “Mihajlovic aveva tracciato una linea a Bologna. Vedere i tifosi sognare è una grande gioia”

12/11/2025 | 15:06:23

Giovanni Sartori ha parlato a Sky Sport, le parole del direttore tecnico del Bologna: “Il nostro lavoro? Segreti veri e propri non ce ne sono, c’è solo una gran voglia di lavorare e una grande unione tra tutte le componenti. Abbiamo grandi motivazioni, una città che spinge perché si sente un entusiasmo che si vive quotidianamente. C’è anche uno staff tecnico che sta portando avanti un percorso con grande capacità. Il lavoro di Italiano è talmente forte che si sente anche quando lui non c’è. Questa squadra sa cosa vuole e pensa l’allenatore, per cui va avanti con il pilota automatico. Sono tre anni che io sono qui, è stato un crescendo. Adesso girare per Bologna è bellissimo, sentiamo l’attaccamento dei bolognesi. Vedere loro sognare è una grande soddisfazione. In questo ufficio c’è una grande cartina, quando è arrivato ha fatto un cerchio su Belgrado dicendo che era il centro del mondo, del suo mondo. Mihajlovic ha tracciato una linea, ha portato avanti un grande lavoro“.

foto: Instagram Bologna