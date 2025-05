Sartori: “Il compito del Bologna è quello di regalare emozioni. E lo stiamo facendo”

06/05/2025 | 09:45:21

Il direttore dell’area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, ha parlato a margine di un convegno in città, sulla Neutralità nello Sport organizzato nella Fondazione Forense Bolognese dall’arbitro e avvocato Gianluca Aureliano.

Sartori si è soffermato sulla stagione della squadra emiliana: “Guardando la classifica vedo che in un punto ci sono 4 squadre e non dico che siamo preoccupati, ma siamo nella condizione che vediamo l’arrivo, la luce in fondo al tunnel e dobbiamo arrivarci”.

Sul compito del club: “Il nostro compito è quello di regalare emozioni, sogni ed è la cosa più bella che possiamo fare, come stiamo vedendo qui a Bologna. Ma, come dico sempre, le nostre gioie da dirigenti durano 1 o 2 ore dopo un bel risultato, mentre le nostre sofferenze durano in eterno”.

Durante il convegno il responsabile dell’area tecnica del Bologna ha spiegato il suo segreto. “Per noi dirigenti il difficile è trovare, oltre al giocatore, l’uomo. Il giocatore lo vedono tutti, l’uomo si fa più fatica a conoscerlo, a volte si va per conoscenza personale, ma non sempre è possibile, soprattutto con gli stranieri”

Foto: Instagram Bologna