Sartori: “Felice di proseguire il mio lavoro per un progetto che ci sta regalando soddisfazioni”

Giovanni Sartori ha rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 2027.

Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “Sono molto felice e onorato di proseguire il mio lavoro qui a Bologna. Per me è la realizzazione di un desiderio e rappresenta la volontà di continuare un percorso. In questi due anni e mezzo ho potuto seguire un progetto che ci sta dando soddisfazioni con il supporto costante di ogni componente del club. Desidero ringraziare il Presidente Joey Saputo per la fiducia che mi ha concesso, l’AD Claudio Fenucci e tutti i dipendenti e i collaboratori del Bologna con cui abbiamo formato una squadra unita e affiatata. Voglio inoltre ringraziare la città di Bologna e tutti i tifosi che fin dal primo giorno mi hanno accolto con affetto, dimostrandomi fiducia e stima e facendomi sempre sentire a casa. Forza Bologna!”.

