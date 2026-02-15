Sartori: “Abbiamo immensa fiducia in Italiano. I rinnovi non centrano nulla con il nostro percorso”

15/02/2026 | 18:02:51

Il direttore sportivo del Bologna, Giovanni Sartori, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro il Torino. Queste le sue parole:

“E’ un momento difficile, se ne esce con un risultato utile. Stiamo facendo gruppo, speriamo di uscirne presto. Stiamo perdendo posizioni, bisogna guardare avanti, ma attenti dietro. Se si andrà avanti con Italiano? Abbiamo immensa fiducia in Italiano e si continuerà insieme. Rinnovi? Non capisco questa problematica. Ci sono squadre con 6-7 giocatori a scadenza, sembra che il nostro periodo dipenda da questi problemi. I contratti non centrano nulla con il nostro percorso, lo dico per l’ultima volta”.

Foto: Instagram Bologna