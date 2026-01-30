Sarri: “Zaccagni ha avuto una lesione al traverso addominale. Romagnoli? Deciderà la società”

30/01/2026 | 20:31:21

Sarri ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Genoa: “La Lazio è un ambiente circondato da un amore infinito, quella di stasera è una dimostrazione d’amore, va presa così. Bisogna andare avanti. Zaccagni? Quest’anno è così, è da tanto tempo che ha problematiche e poi in allenamento ha avuto una lesione al traverso addominale. È fuori, ma ha voluto stare con la squadra. È qui con noi. Romagnoli? Io ho sempre fatto lo stesso discorso, la mia era una valutazione tecnico-tattica, la società farà le sue decisioni. Spera di averlo ancora in squadra? Il Romagnoli che avevo io sì”.

Foto: sito Lazio