Sarri: “Cabral non lo conosco, lo ha seguito il mio staff. Basic scosso dalla pistola”

Maurizio Sarri, sempre in conferenza stampa, ha dato un parere anche sull’arrivo di Cabral: “Vediamo cosa ci può dare Voglio essere sincero: lo conosco pochissimo ma c’è una persona dello staff che lo ha seguito seppur in modo superficiale. Non è al top perché ha avuto infortunio a novembre ed è tornato a fine gennaio. Si è allenato poco, è esplosivo e ci può dare qualcosa in accelerazione. Vedremo se potrà giocare da punta centrale, per ora lo abbiamo provato da esterno Con Lotito ho un rapporto molto diretto. Gli dico quello che penso e lui lo stesso. Basic? L’episodio l’ha un po’ scosso ma è normale, gli hanno puntato una pistola: già oggi era in campo tranquillo”.

FOTO: Twitter Lazio