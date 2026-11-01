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Sarri: “Vogliamo costruire un nuovo grande ciclo. Crisi infortunati? Il calendario non ci aiuta”

01/11/2026 | 14:41:47

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Il tecnico dell’Atalanta, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma. Queste le sue parole:
“L’obiettivo dell’Atalanta? Noi siamo ambiziosi e vogliamo costruire un nuovo grande ciclo. Non è un percorso facile, si sta complicando visti gli infortuni però speriamo che sia un ciclo importante. Come uscire da questa crisi infortunati? Stiamo valutando tutto su come intervenire tra infortuni e Nazionali. Il calendario non ci aiuta. Tutto ci deve condurre poi a non ripetere certi errori in futuro. Lo staff sta cercando di trovare una linea per evitare tutti questi infortuni”.
Foto: X Atalanta