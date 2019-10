Sarri: “Vittoria meritata, ma il sorpasso sull’Inter ora conta poco. Su De Ligt, Dybala e Higuain…”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria a San Siro contro l’Inter di Antonio Conte: “Il sorpasso in questo momento ha poco significato. L’aspetto importante è che i ragazzi hanno fatto una prestazione di carattere contro una squadra forte e in uno stadio carico. Abbiamo meritato di vincere. Dybala, Higuain e Ronaldo insieme? L’inerzia della partita era nostra, era un qualcosa che andava provato perché uscire dalla partita senza vincere era ingiusto e abbiamo provato questa soluzione. Abbiamo provato a mettere dentro Gonzalo quando Paulo era leggermente stanco. De Ligt? E’ un ragazzo forte chiaramente in fase di adattamento al nostro calcio, alla nostra squadra e al nostro modo di difendere. E’ normale che ci sia qualche partita con qualche difficoltà in più, perché è un giocatore che in questo momento deve adattarsi e sta vivendo delle difficoltà. L’infortunio di Chiellini ci ha portato a forzare l’inserimento. Se mi aspettavo di essere così avanti? Secondo me abbiamo ancora margini di miglioramento. Dobbiamo andare a trovarli piano piano”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus