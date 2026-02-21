Sarri: “Una stagione maledetta. Ero nervoso per un motivo”

21/02/2026 | 23:29:03

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky dopo Cagliari-Lazio: “Ero nervoso per parecchie scelte fatte dalla squadra. Il Cagliari è difficile da affrontare, il risultato va bene. La partita è stata combattuta, con poche occasioni da gol. Nel finale siamo stati più pericolosi a sinistra. Noi in trasferta non perdiamo da metà novembre, l’ultima sconfitta è quella contro il Milan. Ci manca la vittoria in trasferta, ma ai ragazzi posso imputare poco. La stagione è maledetta, oggi eravamo senza sei giocatori e Rovella si è fratturato la clavicola. Non è solo un momento di emergenza: tutta la stagione è stata così”.

Foto: sito Lazio